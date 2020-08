Sora (FR) – Buio pesto in Via Trecce. La denuncia del Gruppo Sora 2.0

Il Gruppo Sora 2.0, torna in Via Trecce, e insieme ai residenti denuncia la situazione dell’ impianto di pubblica illuminazione, che ormai da mesi risulta fuori servizio. 《 Via Trecce, dicono dal GS2.0, è una di quelle strade in cui ci siamo recati più volte, proprio perché ormai questa situazione va avanti da mesi. La rabbia dei residenti è percepibile e giustificata, in quanto si evidenzia una classificazione tra i residenti del centro e quelli della periferia. In questi mesi, nessuno ha pensato di mettere in campo alcun tipo di provvedimento per risolvere il problema. Luce vuol dire anche sicurezza stradale, perché qui va palesato che la sicurezza stradale, soprattutto su una via importante e trafficata come Via Trecce, dipende anche dal sistema di illuminazione, è quello in prossimità degli impianti sportivi G. Panico, è fuori uso da troppo tempo.》

COMUNICATO STAMPA

Correlati