Sora (FR) – Botta e risposta FdI-Pintori sul caso Ruspandini

Duro botta e risposta tra il M5S, che tramite il portavoce Fabrizio Pintori aveva chiesto al Consiglio Comunale di prendere le distanze dalle dichiarazioni del Sen. Ruspandini sulla strage di Bologna, e il circolo di Fratelli d’Italia Sora, che in una nota stampa dichiara: ” Respingiamo al mittente, le accuse del portavoce del M5S Fabrizio Pintori, rivolte al nostro Senatore di riferimento Massimo Ruspandini. Nelle parole di Pintori traspare la pochezza che ha sempre contraddistinto partiti come il suo, privi di ogni tipo di ideologia e sentimento politico, oltre che ad essere passibili di querela per l’ utilizzo di termini lesivi all’ immagine del Senatore. È chiaro, che nelle parole del Senatore Ruspandini, quello che si chiedeva era verità e giustizia, non era di certo un tentativo di proteggere ed idolatrare gli autori di una strage. Da anni si vuole attribuire il sangue di quelle vittime, a tutto il mondo della destra, con una campagna volta al disprezzo e all’ arroganza, che fa passare l’ immagine dei partiti appartenenti ad una certa area, come violenti ed assassini, senza tracciare le giuste differenze tra ideologia e terrorismo. Capiamo che nel M5S, di questi tempi, convenga strumentalizzare le cose, soprattutto per coprire il loro scarso intelletto politico, che li porta a confondere il Libano con la Libia. A Pintori suggeriamo di rivolgere altrove gli attacchi politici che hanno come scopo, quello di infangare una delle uniche persone coerenti nel panorama politico. Queste strumentalizzazioni servono solo ad uccidere quelle persone una seconda volta. “

