Sora (FR) – Biblioteca comunale, ancora polemiche

Dipendenti a casa da marzo, ma la biblioteca resta a disposizione per eventi culturali, come la presentazione di un libro.È stato questo il motivo che ha fatto riaccendere la polemica sulla biblioteca comunale, che nella giornata di ieri ha aperto le sue porte, per la presentazione del testo scritto a due mani dall’ autrice Claudia Polsinelli. L’ ennesima gaffe del sindaco Roberto De Donatis, che lascia a casa i suoi dipendenti per motivi di sicurezza, però autorizza eventi del genere, senza che la biblioteca sia provvista al momento di alcun dispositivo di sicurezza. Una forte incongruenza che lascia perplessi dipendenti e cittadini. Nel frattempo si aspettano dal sindaco indicazioni per la riapertura, visto che la biblioteca resta uno dei pochi uffici ancora chiusi.

Foto archivio

