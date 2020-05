Sora (FR) – Biblioteca chiusa, e cassaintegrazione ancora non ricevuta. Dipendenti preoccupati

La biblioteca comunale resta chiusa, e non trapelano notizie sulla sua riapertura. I dipendenti, al momento in cassaintegrazione, mostrano seria preoccupazione, soprattutto sulla mancanza di notizie sulla riapertura. Il Gruppo Sora 2.0, chiede chiarimenti al sindaco e in una nota stampa dichiara: ” Chiediamo al Sindaco Roberto De Donatis di dare le dovute rassicurazioni al personale della biblioteca, da mesi fermo e in cassaintegrazione, che tra l’ altro non risulta ancora pervenuta. Crediamo sia doveroso da parte del primo cittadino, prendere parola a riguardo, informando i dipendenti su quali siano le decisioni prese o da prendere, in merito alla questione biblioteca. Ovviamente il nostro non è un gesto polemico, ma un atto dovuto nei confronti di quei lavoratori che oggi, non hanno alcuna garanzia.”

