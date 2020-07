Sora (FR) – Bagni pubblici dei parchi fuori uso. La denuncia del Gruppo Sora 2.0

Bagni pubblici nei parchi fuori uso ormai da tempo. Questa è la denuncia esposta da diversi cittadini, che il Gruppo Sora 2.0 ha voluto raccogliere e rendere pubblica. Ecco la nota del gruppo, affidata come sempre al responsabile Roberto Mollicone: ” Abbiamo raccolto, anche questa volta, le lamentele dei nostri concittadini, che lamentano la non funzionalità dei servizi igienici pubblici nei vari parchi della città. Per quanto riguarda il Parco Santa Chiara, e il Parco Valente i servizi igienici risultano chiusi e non funzionanti, mentre il Parco La Posta ne risulta sprovvisto. Ora immaginiamo un genitore che porta al parco il proprio figlio, che necessita dell’utilizzo dei servizi igienici , come dovrebbe comportarsi? La mancanza di bagni pubblici, o la loro non funzionalità, è una grave carenza che nessuno ha mai affrontato prima. Vero anche che in passato, i bagni pubblici hanno creato non poche difficoltà, soprattutto perché usati da tossicodipendenti o da persone senza fissa dimora, ma è vero anche che il problema potrebbe essere risolto, assegnando ad ogni parco un guardiano, casomai sfruttando uno dei tanti progetti messi a disposizione delle regioni ai comuni, per il controllo e la tutela dei parchi pubblici.”

COMUNICATO STAMPA

