Sora (FR) – Azienda operante nel settore installazione impianti elettrici, ricerca n° 3 elettricisti

Azienda operante nel settore installazione impianti elettrici, con sede a Santopadre, ha richiesto al Centro per l’Impiego di Sora la seguente figura professionale: N. 3 “Elettricista” REQUISITI: Iscrizione al Centro per l’Impiego, Diploma di Scuola Media Superiore e preferibilmente Diploma di Perito Elettrotecnico, corso sulla sicurezza, conoscenze informatiche di base, conoscenza della lingua inglese di base, patente cat. “B” MANSIONI: installazione e manutenzione di impianti elettrici e fotovoltaici CONTRATTO OFFERTO: tempo determinato mesi 3 (tre) LUOGO DI LAVORO: Sora Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti possono aderire alla richiesta di personale dal 22 maggio 2020 al 28 maggio 2020 al seguente indirizzo email: cpisora@regione.lazio.it

