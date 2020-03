Sora (FR) – AVVISO IMPORTANTE , De Donatis: “Negli ultimi 20 giorni chi si è recato presso la NEUROMED di Pozzilli contatti immediatamente il Sisp”

AVVISO IMPORTANTE. Il Sindaco Roberto De Donatis invita tutti coloro che negli ultimi 20 giorni si fossero recati presso l’Istituto NEUROMED di Pozzilli a contattare immediatamente il Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) del Distretto C ai seguenti numeri telefonici:

♦️07768218307

♦️07768218308

È possibile contattare anche l’Asrem ai seguenti recapiti telefonici:

♦️0874313000

♦️0874409000

La misura è stata adottata unicamente per effettuare un censimento del numero di cittadini che sono stati ricoverati o hanno frequentato la struttura medica nell’ultimo periodo.

Nell’immediato i cittadini possono contattare la Polizia Locale di Sora al numero 0776831027 per comunicare i propri dati ed il periodo di frequentazione del Centro Neuromed.

