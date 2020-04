Sora (FR) – Attriti in Fratelli d’ Italia tra la Consigliera Castagna e Mollicone

Scintille tra la consigliera comunale Simona Castagna e il collega di partito Mollicone Roberto, che mostrano sempre più una certa incompatibilità. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Simona Castagna, non si fa attendere la risposta di Mollicone Roberto che dichiara: ” Sinceramente non capisco che ruolo abbia Simona Castagna, per venire a giudicare il mio operato e quello della mia Associazione. Chi mi conosce sa che la mia politica è stata sempre rivolta alle problematiche delle persone comuni, quelle che incontri tutti i giorni, e che spesso e volentieri si rivolgono alla nostra associazione per esporre idee, problemi, stati d’ animo, e che molte volte ho esposto anche al mio partito, nelle varie riunioni svolte. Trovo le sue dichiarazioni fuori luogo e prive di ogni fondamento. La mia onestà intellettuale mi porta ad essere il più obiettivo possibile nel giudicare l’ operato di questa amministrazione, alla quale molte volte ho riconosciuto anche dei meriti come ad esempio per il progetto di Renzo Piano, o per le riqualificazioni in corso in varie zone di Sora, questo non vuol dire che debba essere d’ accordo con tutto quello che viene deciso. Di certo non credo sia Simona Castagna a dovermi dire cosa fare e cosa non fare, e nelle sue parole non posso non evidenziare arroganza e presunzione. Di certo non ho alcuna intenzione di interrompere il mio percorso all’ interno dell’ Associazione Sora 2.0., un percorso fatto di benifecenza e solidarietà che tanto apprezzamenti riscuote tra i cittadini.Ovviamente non posso non mostrare il mio rammarico per il fatto che certi problemi siano stati resi pubblici, senza nemmeno in tentativo di confronto, tra noi in privato, fatto questo che mi lascia perplesso e dispiaciuto, oltre ad imporre una seria riflessione su quanto detto

