Sora (FR) – Atti vandalici alla cappella della villa comunale (FOTO)

Una città in degrado e abbandonata e senza sorveglianza si vede anche dagli atti vandalici che proliferano in città. Non ultimo, purtroppo la cappella Maria Santissima Immacolata che si trova in pieno centro all’interno del parco Santa Chiara, di una gravità unica che colpisce il cuore di tutti i fedeli.All’interno del parco non c’è nessuna videosorveglianza, luci spente e in special modo la sera è terra di nessuno. Auspichiamo che chi di dovere oltre a far risistemare la cappella colpita da questi delinquenti che senza alcun scrupolo, hanno infamato un luogo sacro, si faccia in modo di installare delle telecamere di videosorveglianza anche per la sicurezza di chei frequenta il parco.

