Sora (FR) – Associazione War on Dump: “La buona politica comunale: utopia o realtà?”

“La buona politica comunale: utopia o realtà?” è il titolo dell’incontro-dibattito con Franco Brugnola organizzato dall’Associazione War on Dump il prossimo sabato 1° febbraio alle ore 17.30 presso la sala-convegni della Biblioteca comunale di Sora, in Piazza Mayer Ross.Nel corso della sua carriera professionale Franco Brugnola è stato dipendente del Ministero della Sanità e della Regione Lazio, in qualità di responsabile della programmazione sanitaria. Ha rivestito numerosi ruoli di vertice nel Servizio sanitario regionale quale direttore amministrativo di ASL e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, sub-commissario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma (Istituto Regina Elena e Istituto San Gallicano), amministratore straordinario e commissario di alcune USL.Nel mondo degli enti locali ha ricoperto l’incarico di direttore generale del Comune di Formia.E’ autore di numerosi saggi sui temi dell’amministrazione dei Comuni e della sanità, tra i quali:“Manuale per un consigliere comunale di opposizione. Come sfidare la maggioranza” (2013), ”Il Sindaco di tutti. Come gestire il Comune per un risultato durevole” (2015), “Utopia di un Comune…e come realizzarla” (2017).Ha vissuto anche l’esperienza politica come capogruppo di opposizione al Comune di Sabaudia.Per dibattere con Franco Brugnola sul tema delle principali funzioni del Comune e su come realizzare una buona amministrazione comunale, interverranno il giornalista Stefano Di Scanno, direttore de L’Inchiesta Quotidiano e i consiglieri comunali Fabrizio Pintori (Sora) e Daniele Riggi (Frosinone).

Comunicato stampa Associazione War on Dump Vittorio Tersigni

