Sora (FR) – Associazione Sora 2.0: “Prossime settimane rischio di contagio altissimo. Necessario intensificare unità di controllo.”

Nonostante le rigide imposizioni, molte persone violano costantemente le regole incluse nel decreto ministeriale, stilato a seguito dell’ emergenza Covid 19.Troppe infatti, le persone che vengono notate aggirarsi per la città, senza che realmente ne abbiano bisogno. La denuncia arriva dall’ associazione Sora 2.0 che a riguardo dichiara: ” È necessario creare unità di supporto a quelle già esistenti per il controllo del territorio, soprattutto in questo momento di crisi e di emergenza legato alla diffusione del Covid-19. Nonostante l’incessante lavoro delle forze dell’ordine, non si riesce a far capire ai cittadini che è necessario restare in casa, soprattutto in questi giorni in cui il contagio potrebbe toccare picchi altissimi. Ancora una volta emerge la necessità di potenziare le autorità preposte al controllo del territorio. Troppo pochi gli agenti messi a disposizione dei vari commissariati, con tutte le problematiche che ne derivano. Nulla si può rimproverare agli agenti impiegati al controllo del territorio, che stanno svolgendo un ottimo lavoro, ma troppo esiguo il numero di unità per un territorio troppo vasto da controllare. Si rende quindi indispensabile, adottare provvedimenti anche temporali volti a far rispettare le rigide regole imposte dal governo. Da non sottovalutare l’ ipotesi di coinvolgere i militari della locale caserma, già impiegati altre volte in operazioni di controllo e sorveglianza del territorio.”

comunicato stampa