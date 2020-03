Sora (FR) – Associazione Sora 2.0: “Intensificare l’ assistenza domiciliare a invalidi e immunodepressi.”

L’ emergenza Covid-19, richiama ad una attenzione particolare su quelle persone costrette a casa da malattie o disabilità. In altre citta della provincia, le varie amministrazioni si stanno adoperando per intensificare l’ assiatenza domiciliare a queste persone. Un sollecito in tal senso, giunge anche dall’ Associazione Sora 2.0, che tramite il presidente Mollicone Roberto, dichiara: ” In questo periodo d’ emergenza legata alla diffusione del Covid – 19, è necessario intensificare l’ assistenza domiciliare alle persone portatrici di disabilità gravi, o malati immunodepressi. Altri comuni si sono gia attivati in tal senso, e grazie anche al sostegno delle varie associazioni di volontariato, hanno messo su un sistema di servizi importanti, come ad esempio la consegna a casa dei farmaci. In qualità di presidente dell’ Associazione Sora 2.0, mi sento di mostrare la nostra completa disponibilità ad ogni iniziativa si volesse realizzare per prestare soccorso alle persone che, in questo momento, necessitano di un assistenza maggiore rispetto ad altri.”

Comunicato stampa

