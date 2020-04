Sora (FR) – Assistenza domiciliare, e spesa a domicilio. Tutte le iniziative del gruppo Sora 2.0.

Continua l’ impegno nel sociale del gruppo Sora 2.0. In questi giorni di emergenza, sono tante le iniziative portate avanti e tutte a scopo solidale, fanno sapere i componenti del gruppo. Oltre alla spesa a domicilio, stiamo riuscendo a prestare soccorso alle persone bisognose anche tramite altri servizi come ad esempio l’ assistenza domiciliare alle persone anziane, o a quei cittadini che necessitano di assistenza sanitaria ma non possono muoversi da casa. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione di alcuni infermieri prestano servizio nel nostro ospedale, e che hanno mostrato tramite il loro apporto alle nostre iniziative, di volersi rendere utili alla collettività. In questa fase emergenziale è necessario fare ognuno la propria parte, noi abbiamo deciso di farlo così, prestando il nostro aiuto agli altri.

fonte comunicato stampa