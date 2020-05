Sora (FR) – Assembramento in piazza Mayer Ross, preoccupazione dei cittadini: i controlli della polizia

Gran mole di lavoro, quella svolta dagli agenti del Commissariato di Sora, che intensificano i controlli su tutto il territorio cittadino. Strade del centro, parchi pubblici, e locali, negli ultimi giorni sono stati oggetto di una serie di controlli, volti alla salvaguardia della salute pubblica, e alla prevenzione dei reati in genere. Un lavoro di prevenzione e monitoraggio, che ancora una volta contraddistingue l’ operato delle Forze dell’ordine. Ieri sera gli agenti del locale commissariato, hanno eseguito un ispezione in Piazza Mayer Ross, dove i residenti avevano più volte manifestato una certa preoccupazione, per il continuo assembramento di giovani.

