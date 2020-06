Sora (FR) – Assembramenti e schiamazzi notturni in Piazza San Rocco: interviene la polizia

Assembramenti non conformi, e schiamazzi notturni. Queste le motivazioni che hanno indotto gli agenti del locale commissariato, ad effettuare un intervento ieri notte in Piazza San Rocco a Sora. I residenti, stanchi del continuo ripetersi di tali episodi, hanno allertato le forze dell’ ordine che, una volta sopraggiunti sul luogo, hanno identificato i ragazzi presenti, e verbalizzato il tutto. Sono sempre di più le zone in cui si stanno verificando questi episodi, e sono sempre più frequenti le richieste di intervento a Polizia e Carabinieri. Episodi simili si erano verificati anche in Piazza Mayer Ross, e anche in quel caso erano state allertate le forze di pubblica sicurezza. I residenti porgono i dovuti ringraziamenti agli agenti del Commissariato di Sora per il tempestivo intervento.

