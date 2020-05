Sora (FR) – Ass. Sora 2.0: “Chiesta l’ apertura anticipata dei bar della città”

Una richiesta semplice, ma per ora inascoltata, quella avanzata da diversi gestori di bar della città volsca, che chiedono di poter aver la possibilità di anticipare di un ora l’ orario di apertura delle proprie attività. Questa la richiesta avanzata dal Gruppo Sora 2.0, visto che proprio in quel piccolo arco di tempo, è concentrata la fetta più importante di clientela, composta da tutte quelle persone che, partendo da Sora o da zone limitrofe, si recano fuori per lavoro. Purtroppo questa richiesta non ha avuto riscontro e risposte da parte dell’ amministrazione comunale, che si mostra ancora una volta distante dall’ esigenze dei cittadini. In questo momento bisogna fare il possibile per agevolare la ripresa del commercio sotto ogni sua forma, e accogliere questa richiesta potrebbe essere un passo importante per far sì che questo accada.

Comunicato Stampa Gruppo Sora 2.0

