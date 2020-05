Sora (FR) – Ass. Sora 2.0 altra consegna di mascherine chirurgiche.

Continua l’ impegno sociale del Gruppo Sora 2.0, che nei giorni scorsi si è reso protagonista di un altra iniziativa solidale. Oltre cento mascherine chirurgiche infatti, sono state distribuite in varie zone della città. L’ iniziativa, spiegano i ragazzi di Sora 2.0, aveva lo scopo di mostrare vicinanza alla cittadinanza. Un piccolo gesto teso anche a sollecitare i cittadini a non abbassare la guardia, in queste prime fasi di ripresa. Sono oltre 500 le mascherine che sono state distribuite durante i tre mesi della pandemia, segno tangibile del nostro impegno nel contesto sociale della città. Nei prossimi giorni realizzeremo altre iniziative solidali, che avranno ancora una volta lo scopo di aiutare le persone in difficoltà.

comunicato stampa