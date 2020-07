Sora (FR) – Arrivati nuovi immigrati. Mollicone: “Il Covid ferma tutto, tranne l’ accoglienza”

Nuovi arrivi nei centri d’ accoglienza sorani. Intorno alle ore 13:00 di oggi, infatti, un pullman è stato visto parcheggiare nei pressi del centro di accoglienza di Via Regina Elena, e da lì scendere almeno una ventina di extracomunitari. Dura la presa di posizione di Mollicone Roberto, che ha denunciato l’ arrivo in diretta dalla sua pagina Facebook, e che successivamente in una nota stampa dichiara: ” Il Covid ha fermato tutto, tranne l’ accoglienza. Abbiamo dimostrato in diretta l’ arrivo di nuovi immigrati, dislocati nei vari centri della provincia, e che a Sora hanno trovato accoglienza nel centro di Via Regina Elena. Come sempre, tutto questo si è svolto nel silenzio assoluto delle istituzioni, che sempre più frequentemente avvallano questo fenomeno. A Sora il numero di immigrati è già di gran lunga superiore al numero stabilito dalle leggi sull’ immigrazione, eppure continuiamo ad accogliere senza che nessuno faccia nulla.”

Comunicato stampa

