Sora (FR) – Arrestato uomo per possesso di documenti falsi e sostituzione di persona

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sora, nella mattinata odierna, ha tratto in arresto un cinquantasettenne residente nel cassinate per possesso di documenti di identità falsi e sostituzione di persona. L’arrestato, avente numerosi precedenti per reati della stessa tipologia, nonché per spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali, nei cui confronti è stata emessa la misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale da parte del Questore di Frosinone nel 2018, è stato sorpreso dal personale operante mentre cercava di accendere un conto corrente presso una filiale di una banca del centro di Sora con documenti riportanti il nominativo di un ignaro cittadino anche lui residente nel cassinate. Su disposizione della A. G. l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nel suo luogo di residenza. Nei confronti dello stesso è stato emesso anche un foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel Comune di Sora per tre anni.

