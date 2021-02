Sora (FR) – Approvata dalla Seconda Commissione, la proposta di Fratelli d’Italia di intitolare uno spazio pubblico ai martiri delle foibe

La Seconda Commissione del Comune di Sora, riunitasi nella giornata di mercoledì, ha approvato, all’ unanimità, la proposta di Fratelli d’Italia di intitolare uno spazio pubblico ai martiri delle foibe. Il documento, presentato sul tavolo della commissione dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ha trovato il benestare di tutti, ed ora anche Sora avrà uno spazio dove sarà possibile ricordare la tragedia che, a partire dal 1943, riguardò le popolazioni di Fiume, dell’ Istria, e della Dalmazia. Ecco la nota stampa diramata da Fratelli d’Italia: ” In primis riteniamo doveroso ringraziare i membri della seconda commissione, per aver supportato ed approvato la nostra proposta di intitolare uno spazio pubblico ai martiri delle foibe. Lo spazio individuato, è quello in Via Filippo Corridoni, che vedrà tra l’ altro il ricollocamento del monumento dedicato allo stesso, nell’ area sottostante la Cattedrale di Santa Maria, una volta occupata dal cedro poi abbattuto. Un’ iniziativa dall’ alto valore civico e culturale, che abbatte la cortina di silenzio, che per tanti, forse troppi anni, ha avvolto la tragedia delle foibe. Finalmente anche Sora, come poche città in Italia, avrà il suo spazio dedicato ai tanti italiani trucidati, massacrati, ed infoibati dalle truppe partigiane di Tito. Vogliamo ringraziare in modo particolare, i consiglieri Caschera e Di Stefano, per aver dato un contributo importante a questa nostra proposta, suggerendo il ricollocamento del monumento intitolato a Filippo Corridoni, ora giacente all’ interno del Parco Valente, e che ora verrà ricollocato proprio dove fu eretto negli anni 20, e ai piedi del quale verrà predisposta l’ area intitolata ai martiri delle foibe.”

Comunicato stampa

