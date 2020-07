Ancora siringhe abbandonate in zona San Giuliano a Sora, questa volta in uno spazio dove giocano i bimbi. A lanciare l’allarme sono i residenti del quartiere popolare, che si sono anche resi protagonisti di una piccola opera di pulizia. Non è la prima volta che si verificano episodi simili in questa zona, ed ora i residenti chiedono controlli.

Correlati