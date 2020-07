Sora (FR) – Ancora furti al cimitero, Mollicone (Sora 2.0): “I cittadini chiedono controlli e provvedimenti.”

Si sono verificati ancora furti all’ interno del cimitero comunale di Sora, dove dalle tombe sono stati trafugati vasi in ottone e oggetti di cristallo. La denuncia arriva dal portavoce di Sora 2.0, Mollicone Roberto, che si fa portavoce dei cittadini e dichiara: ” Proprio oggi, ho ricevuto una segnalazione da parte di una nostra concittadina, che ormai da mesi subisce furti sulla tomba dei suoi estinti. Un fenomeno che negli ultimi mesi si è verificato spesso, e questo aveva fatto sperare che, chi di dovere, prendesse provvedimenti. Alcuni episodi sono inspiegabili, e mi preme ricordare che qualche mese fa, erano sparite addirittura lapidi di marmo, e questo in pieno giorno senza che nessuno se ne rendesse conto, fatto questo che evidenzia la più totale mancanza di controlli, in luogo dove più volte si sono verificati episodi e situazioni al limite della decenza.”

Comunicato stampa

