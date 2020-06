Sora (FR) – Anche Stella Tatangelo tra i maturandi 2020 grazie ai suoi compagni di classe

Dimenticare Stella era impossibile. Lo sanno mamma Irene e papà Gabriele. Lo sanno i suoi amici che ancora oggi piangono la sua scomparsa. Quella maledetta sera d’ estate il cuore di Stella ha smesso di battere, ma il suo ricordo è vivo più che mai. E come in una favola Stella oggi è tornata a vivere. Proprio li nel luogo in cui aveva lasciato i ricordi più belli, tra i banchi di scuola. Grazie ai suoi compagni di classe infatti, Stella oggi ha sostenuto l’ esame più importante, quello tanto atteso, ma purtroppo disilluso da un destino crudele. Ma l’ amore si sa, sconfigge anche la morte, e allora ecco che sette ragazzi, compagni di Stella, decidono di sostenere l’ esame al suo posto. Un esame a tutti gli effetti, fatto di discussioni, di domande, di risposte. Stella oggi è tornata a vivere per mano dei suoi compagni, e a noi piace immaginarla così, seduta davanti ai suoi professori per discutere il suo esame, e forse è stato proprio così, ed ora sappiamo più che mai che la nostra Stella brilla ancora più luminosa li nel cielo. Congratulazioni Stella per il tuo diploma, e complimenti a chi ha saputo tenerti viva ancora una volta. Tra i sorrisi di mamma e papà, e nel cuore di chi ti ha conosciuto.

