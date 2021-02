Sora (FR) – Amministrative 2021, anche Più Italia sarà presente con una propria lista

E ufficiale anche Più Italia sarà della partita politica alle prossime amministrative 2021 a Sora. Questo è quanto dichiarato dal presidente della formazione politica Fabrizio Pignalberi. Nei prossimi giorni in una conferenza stampa verranno illustrate le linee guida di Più Italia e la presentazione del coordinamento locale del partito politico. Aggiunge ancora Pignalberi: ”Sora è una città importante della provincia di Frosinone e il partito che rappresento non poteva non gareggiare a questa tornata elettorale per l’elezione del sindaco della città volsca, sto avendo incontri con le varie delegazioni dei partiti politici e delle liste civiche presenti alla competizione e sto raccogliendo un notevole interesse per quanto riguarda le posizioni di Piu Italia”. Di certo Più Italia guarda ad un centrodestra unito che si presenti agli elettori con un programma di rinnovamento, che possa portare la città di Sora ad uno sviluppo innovativo lavorativo e socio economico, queste sono le basi di una premessa per far rinascere una città che da troppo tempo legata ai margini della provincia di Frosinone, ruolo di certo che non appartiene a Sora. Conclude Pignalberi: “Abbiamo già pronta una lista di persone capaci nel proporre nuove idee per uno sviluppo sostenibile della città volsca.”

