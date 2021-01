Sora (FR) – Allerte ed emergenze, il ringraziamento del Sindaco alla Protezione Civile

“Ringrazio i volontari della Protezione Civile per la loro presenza attiva e la loro proficua collaborazione nel corso di ogni fase emergenziale che il nostro territorio si trova ad affrontare”.Con queste parole il Sindaco Roberto De Donatis desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Protezione Civile che, soprattutto in occasione dell’ultima allerta meteo, ha collaborato strettamente con il Comune e la Asl per monitorare le aree più sensibili come il parcheggio che ospita il punto tamponi “drive-through” presso il Palazzetto dello Sport “Luca Polsinelli”.“Gli interventi della Protezione Civile sono sempre puntuali. L’apporto dei volontari, durante l’ultima allerta meteo che abbiamo affrontato, è stato determinante. Ringrazio i volontari della Protezione Civile per avere monitorato il territorio comunale ed essere intervenuti prontamente sul piazzale del Palazzetto “Polsinelli” dove la Asl effettua i tamponi in modalità “drive-through” dichiara il Sindaco De Donatis.

comunicato stampa