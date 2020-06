Sora (FR) – Allagato il sottotetto degli alloggi popolari in Via Facchini

Nella giornata di ieri avevamo denunciato la condizione del tetto di un condominio popolare sito in Via Facchini a Sora, dove la mancanza delle tegole, provoca allagamenti e muffa negli appartamenti sottostanti. Ora, grazie alla segnalazione degli inquilini, possiamo testimoniare quanto da noi aserrito, utilizzando le foto inviate in redazione da chi in quel condominio ci abita. Ecco infatti come si presenta il sottotetto del condominio in questione, condizione che si ripercuote anche negli appartamenti sottostanti. La situazione sta assumendo contorni tragici, e un intervento dell’ Ater a questo punto è più che doveroso.

