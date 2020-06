Sora (FR) – Allagamenti e disagi: urge manutenzione

Stavolta a protestare sono i portatori di handicap, che trovano difficoltà ad accedere alle proprie autovetture quando le forti piogge, allagano strade e parcheggi. È successo ieri nel quartiere popolare di Pontrinio, dove un signore portatore di disabilità, ha dovuto rinunciare ad uscire di casa, visto che il parcheggio a lui riservato era sommerso dall’acqua. Succede ogni volta che piove più del dovuto dichiara il cittadino autore della denuncia, e questo mi costringe a restare chiuso in casa, anche se devo recarmi in farmacia per acquistare farmaci, oppure al supermercato a fare la spesa. Siamo nel 2020 e ancora ci troviamo a fronteggiare il problema delle barriere architettoniche, degli spazi per disabili, e di città non idonee ai portatori di handicap. Risulta così difficile dare una pulita alle caditoie?. Questo l’ amaro sfogo di un cittadino sorano, alle prese con l’ indifferenza delle istituzioni nei confronti dei disabili.

