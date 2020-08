Sora (FR) – Alberi cresciuti a dismisura, disagi in Via Cellaro

Protestano i residenti di Via Cellaro, dove gli alberi sono cresciuti a dismisura, creando qualche disagio al transito veicolare. Non sembra esserci pace per l’ importante arteria stradale, già al centro di accese discussioni nei mesi scorsi, sempre a causa dei problemi legati alla sicurezza. Come si evince dalle foto, la crescita spropositata dei rami, occulta la visuale, e crea non pochi problemi agli automobilisti. Si chiede al Comune di Sora di intervenire con un opera di potatura che ripristini il decoro.

Correlati