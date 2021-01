Sora (FR) – Al cimitero regna degrado, abbandono e assenza di manutenzione (FOTO)

Continua senza sosta il degrado nella parte nuova del cimitero comunale a Sora. Il rispetto per i defunti e in un luogo di sofferenza dovrebbe essere tra i punti di ogni amministrazione. Più volte ci siamo occupati dell’abbandono del cimitero sorano, purtroppo ogni nostro grido di allarme quasi sempre è rimasto insoluto. Le pioggie degli ultimi giorni (come potete vedere dalle foto)

hanno reso impraticabile alcune zone del cimitero, tanto che chi ha il proprio defunto nelle zone dove l’acqua penetrata dai soffitti rende praticamente la visita ai propri cari, impossibile.Ancora una volta facciamo appello a questa amministrazione di occuparsi almeno della spicciola manutenzione del cimitero sorano.Red.