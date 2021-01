Sora (FR) – Affissioni funebri un tabù

Un vecchio detto dice: “Chi non rispetta i morti non rispetta nemmeno i vivi”. Sora è una città priva di impianti di affissione pubblica riservata agli annunci funebri.Più volte ci è stato segnalato questo problema che oramai si trascina da anni,gli annunci funebri a Sora sono un tabù,le imprese funebri si arrangiano come possono, come nel caso della foto, in un pannello improvvisato.Gran parte degli impianti erano di vecchia data ma gli stessi non sono stati ripristanti con impianti nuovi o con manutenzioni con quelli vecchi mai effettuate negli anni.Il rispetto dei defunti prima di ogni cosa, anche perchè stiamo parlando di affissioni non di pubblicità ma di dolore, quindi chiediamo a chi di dovere (invece di pensare alla campagna elettorale) di occuparsi di questo problema che si trascina oramai a quanto sembra senza una via di uscita,non c’è nemmeno rispetto per i morti.

