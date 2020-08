Sora (FR) – 8 agosto 1956. Il Gruppo Sora 2.0 ricorda la strage di Marcinelle

Il Gruppo Sora 2.0, ricorda la Strage di Marcinelle, ovvero l’ incendio scoppiato nella miniera di carbone di Bois du Cazier, in cui perirono 262 persone, di cui 126 italiani. Quella di Marcinelle, dichiara Roberto Mollicone presidente del Gruppo Sora 2.0, è una strage che lascia ferite aperte nella nostra memoria. I nostri emigrati erano costretti a svolgere i lavori più duri ed umilianti, per guadagnarsi il diritto di vivere nei paesi ospitanti, spesso costretti a lavorare in condizioni disumane. Marcinelle, continua Mollicone, è l’ emblema dei sacrifici compiuti dai nostri connazionali in cerca di fortuna all’ estero. Nulla a che vedere con l’ immigrazione di oggi, in cui privilegi e benefici vengono praticamente regalati. Agli italiani deceduti in quella immane tragedia, giunga il nostro messaggio di cordoglio, ma anche di stima per aver dimostrato al mondo lo spirito di sacrificio italiano.

Comunicato stampa

Correlati