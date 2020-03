Sora (FR) – 50 euro per due mascherine anti-virus: si lucra sulla paura delle persone

Può sembrare inverosimile, ma sta accadendo davvero, 50 euro per due mascherine anti-virus, acquistate in una farmacia di Sora nel pomeriggio di oggi. Una storia che ha del vergognoso, in quanto evidenzia la meschinità di alcuni commercianti che senza un po’ di ritegno stanno lucrando sulle paure della gente. Forte lo sdegno di chi si è visto costretto dalla paura, a sborsare ben 50 euro per un articolo di prevenzione che fino a due mesi fa costava pochi euro. Allarmate le associazioni dedite alla tutela dei consumatori.

