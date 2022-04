Sora, forse inizia il carosello in Giunta. Marco Mollicone al posto di Maltese?

Forse inizia il primo giro di valzer nella giunta guidata dal sindaco Luca Di Stefano. Sembra che il delegato allo sport Marco Mollicone prenda il posto dell’assessore Naike Maltese che ha le deleghe alle politiche sociali che ben ha operato fino ad ora. L’assessore Maltese si è dovuta anche confrontare con diverse problematiche sulle politiche sociali nella città volsca e con l’emergenza legata ai profughi ucraini. Dopo sei

mesi dall’insediamento sembra che l’avvicendamento tra Mollicone e Maltese sia imminente. Ci chiediamo, come mai un assessore che sta ben operando venga sostituito a soli sei mesi dal suo insediamento?

Ricordiamo che l’avvocato Marco Mollicone è stato il primo dei non eletti nella lista “Adesso Tocca a Noi” con ben 272 preferenze e forse la dote che fa pesare al sindaco Di Stefano. Il grande Giulio Andreotti diceva sempre: il potere logora chi non ce l’ha, forse è il caso dell’avvocato Mollicone che sicuramente pretende

più potere all’interno della giunta guidata da Luca Di Stefano. È forse questo l’inizio della nuova era?

Correlati