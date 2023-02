Sora – Fornitura libri di testo, contributi in pagamento

Sono in pagamento i contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e dei sussidi didattici o notebook, per l’anno scolastico 2022/2023, a favore degli studenti delle scuole secondarie di I grado e di II grado residenti nel Comune di Sora. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera Comunale delegata all’Istruzione Francesca Di Vito. I contributi, che rientrano nell’ambito delle politiche della Regione Lazio in favore delle famiglie meno abbienti, sono andati oltre 350 studenti sorani, per una somma complessiva di oltre 60.000 euro. Tutti coloro che dopo aver presentato domanda non abbiano ricevuto la lettera di esclusione riceveranno l’accredito della somma spettante direttamente sul codice Iban indicato nel modulo. In caso di assenza di indicazione dell’Iban, il contributo sarà erogato con mandato di pagamento presso la Banca Popolare del Cassinate Filiale di Sora, sita in via Lungoliri Simoncelli. Per ritirare il contributo è necessario esibire un documento d’identità in corso di validità.

COMUNICATO STAMPA