Sora – Fondi PNRR, finanziati tutti i progetti sulla digitalizzazione

Importante traguardo per l’Amministrazione Comunale di Sora. L’Ente volsco ha ottenuto il finanziamento di tutti i progetti sulla digitalizzazione attraverso i bandi previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un totale di 721.846 euro. A darne notizia sono il Sindaco Luca Di Stefano, l’Assessore all’Innovazione tecnologica Andrea Alviani e la Consigliera Comunale delegata alle attività di monitoraggio dello stato di attuazione PNRR 2021-2027 Maria Paola D’Orazio. I progetti finanziati riguardano i servizi al cittadino e, nello specifico, la loro digitalizzazione. Grazie ai fondi PNNR, il Comune potrà procedere ad una semplificazione delle pratiche amministrative, consentire l’accesso con identità digitale (SPID e CIE) sul sito dell’ente ed il pagamento dei tributi on-line. Inoltre l’utente potrà stampare certificati e modulistica direttamente da casa. Grande la soddisfazione del Sindaco Luca Di Stefano, dell’Assessore Alviani e della Consigliera D’Orazio: “Siamo contenti perché iniziamo a raccogliere i frutti delle scelte strategiche della nostra amministrazione. I progetti presentati, grazie alla tempestività dei nostri uffici, garantiranno la digitalizzazione di numerosi servizi, rendendo il Comune ancora più moderno ed efficiente. Si apre un nuovo cammino sulla strada dell’innovazione. L’obiettivo è rendere più smart ed efficace l’intera gamma dei servizi del Comune di Sora, con un risparmio economico ed in termini di tempo per i nostri cittadini”.

COMUNICATO STAMPA

