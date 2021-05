Sora, flussi irrigatori ancora bloccati. Mollicone invita il sindaco a sollecitare la Conca a ripristinare il servizio

È iniziata la stagione dell’ irrigazione, ma i contadini sorani aspettano ancora che la Conca di Sora ripristini il servizio. Con l’ arrivo del caldo, infatti, centinaia di coltivazioni rischiano di andare perdute, se non si interviene immediatamente al ripristino del servizio di irrigazione. A prendere parola sulla vicenda, è il responsabile del Gruppo Sora 2.0, Roberto Mollicone, che in una nota stampa dichiara: ” Invito il sindaco Roberto De Donatis a sollecitare la Conca di Sora affinché ripristini immediatamente il flusso idrico destinato all’ irrigazione dei campi. Decine di agricoltori rischiano di perdere il frutto del loro lavoro se non si interviene immediatamente a ripristinare il servizio. Proprio nella giornata di lunedì, ho avuto un incontro con alcuni agricoltori, i quali lamentavano il mancato interesse delle autorità competenti su questa problematica, che rischia di mandare in fumo mesi e mesi di lavoro. L’ arrivo repentino delle alte temperature, impone assolutamente l’ irrigazione dei campi, onde evitare che centinaia di piantagioni vadano in rovina, procurando un grave danno ai padroni terrieri che, al momento, sono costretti ad arrangiarsi con mezzi di fortuna. Pertanto chiedo al sindaco di intercedere affinché queste persone possano salvaguardare il proprio lavoro, salvando così importanti fonti di guadagno”.

COMUNICATO STAMPA

