Sora – Floriana Porretta ricorre al Difensore Civico del Lazio per l’Area ex Tomassi

Come annunciato con un nostro precedente comunicato, il 10 marzo us. abbiamo presentato un’istanza di Accesso Civico all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Sora (URP) per l’acquisizione degli atti relativi all’area ex Tomassi. Sono ormai trascorsi abbondantemente i trenta giorni previsti dalla legge, entro cui l’Amministrazione ha il dovere legale di adempiere, ma dagli uffici del comune non è arrivata alcuna risposta. Sulla base del Dlgs 33/2013, il 21/04/2023 abbiamo quindi presentato un nostro ricorso presso il Difensore Civico della Regione Lazio, notificandolo alla stessa Amministrazione di Sora e inviandolo per conoscenza all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) nonché alla Prefettura di Frosinone. Ora risulta più chiaro il significato della chiusura dell’Albo Pretorio Storico: nascondere i comportamenti dell’Amministrazione agli occhi dei cittadini. Ma questo avviene sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno se ne scandalizzi Ci chiediamo cosa avrebbero fatto le forze politiche in altri tempi, quando la politica aveva un valore e un peso, di fronte ad un tale palese abuso.

Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO

Correlati