Sora, Floriana Porretta: “Potenziale finanziamento per il ponte di Carnello”

Come reso noto con precedente comunicato, a seguito di un nostro intervento presso la Regione Lazio, il giorno 25 novembre sono stati effettuati gli interventi nell’alveo del fiume Fibreno in prossimità del ponte di Carnello. Tale intervento presentava carattere di particolare urgenza, in quanto i detriti trascinati a valle dalle acque avevano ostruito le campate del ponte e le copiose piogge previste per questo periodo avrebbero costituito un rischio incombente di esondazione.

Tuttavia, la nostra denuncia, raccolta dalla cittadinanza locale, non riguardava soltanto l’alveo del fiume, bensì anche gli aspetti strutturali e architettonici del ponte. Ebbene, ai cittadini residenti a Carnello, come a tutti gli altri, non farà piacere sapere che il loro problema poteva essere risolto definitivamente, se l’amministrazione avesse avuto una guida attenta e lungimirante.

Infatti, nel corso delle ricerche che abbiamo continuato a svolgere per affrontare radicalmente il problema, abbiamo rinvenuto un decreto del Ministero dell’Interno (Dipartimento Per Gli Affari Interni E Territoriali Direzione Centrale Della Finanza Locale) dell’8 gennaio 2022 che all’art. 2, comma 3, che tra le tipologie di investimento prevedeva espressamente la “manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.”. Alla lettera c) dell’art. 1 del medesimo decreto si specificava che il contributo non avrebbe dovuto superare i 5mln di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Dobbiamo però precisare che per l’accesso al finanziamento il comune avrebbe dovuto presentare istanza “entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 15 febbraio 2022 per l’anno 2022” (Art. 4, comma 1). Data la nota questione dell’oscuramento dell’Albo Pretorio Storico del comune di Sora, non ci è dato sapere se tale istanza sia stata mai presentata.

In caso negativo, per la città costituirebbe una ulteriore perdita fino a 5 milioni di euro, che andrebbe ad aggiungersi alle precedenti perdite già conclamate e ad altre che corriamo il rischio di subire.

Sarebbe assai opportuno che il sindaco Di Stefano fornisca chiarimenti ai cittadini di Carnello, e a tutti i sorani in generale, sulla sua attività in merito.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Pro Ospedale e Territorio

