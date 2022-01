Sora, finanziati dalla Regione progetti di efficientamento energetico

Primo importante traguardo per l’amministrazione Comunale presieduta dal Sindaco Luca Di Stefano, la Regione Lazio ha finanziato due importanti progetti di Efficientamento energetico del patrimonio immobiliare del Comune di Sora.

Lo scorso 16 dicembre a pochi giorni dall’insediamento della nuova amministrazione, su proposta del Consigliere Alessandro Mosticone gli uffici competenti hanno partecipato ad un bando pubblico gestito dalla Regione Lazio inserito nel PNRR. La richiesta chiedeva il contributo a poter ammodernare dal punto di vista energetico due immobili siti in via Carducci e via Ancona.

Gli importi riconosciuti, vista la bontà dei progetti presentati, sono rispettivamente euro 1.745.750,00 ed euro 1.923.525,00.

Finanziamenti essenziali per riqualificare alcune palazzine di proprietà dell’Ente comunale, per renderli idonei agli standard di risparmio dell’energia. La fase di ideazione e compliazione della domanda è stata resa possibile grazie alla professionalità degli uffici comunali, sia grazie all’impegno personale del Consigliere Mosticone, sotto il coordinamento del Sindaco Luca DI Stefano.

Quando gli amministratori della città sono attenti ed hanno una visione riguardo il futuro della Città di Sora anche le sfide più difficili vengono affrontate e superate con semplicità.

Il Sindaco Di Stefano si augura che questo sia il primo passo di un percorso che grazie ai fondi stanziati dalla Comunità Europea si possa ammodernate gran parte del patrimonio immobiliare dell’ente facendo crescere di valore e offrendo ai cittadini immobili degni di una città dell’era digitale. Inoltre i fondi del PNRR saranno un’opportunità fondamentale non solo per aggiornare i servizi della città ma anche un’opportunità di crescita economica dopo anni di impoverimento.

Comunicato stampa