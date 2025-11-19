Sora – Finanziata la bonifica della ex Tomassi per bonifica e messa in sicurezza

Il Sindaco Luca Di Stefano e l’Assessore all’ Urbanistica Marco Mollicone annunciano l’ottenimento di un nuovo, importante, finanziamento regionale di centonovantamila euro che permetterà di potenziare ed integrare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del sito dell’ex Tomassi, la porzione d’area di proprietà comunale, i cui lavori sono già avviati dall’ estate scorsa. Questo ulteriore stanziamento rappresenta un tassello decisivo per proseguire in un intervento prioritario per la tutela della salute e dell’ambiente pubblico. Il nuovo finanziamento integra le risorse già in campo, permettendo di ampliare e completare le opere di bonifica avviate. Le attività inerenti all’intervento erano e restano necessarie per l’incolumità pubblica. Questo passo in avanti certifica che l’opera di risanamento, già iniziata, non si fermi a quanto già in atto, ma possa proseguire a ritmo serrato verso il suo obiettivo finale: restituire alla collettività un’area sicura, bonificata e pronta per future valorizzazioni.

“Con questo nuovo finanziamento, la bonifica dell’ex Tomassi prosegue e si consolida, dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano e l’Assessore Mollicone. Siamo al fianco dei cittadini che da troppo tempo attendono una soluzione: con il lavoro quotidiano diamo forza al nostro impegno, trasformando il degrado in sicurezza con fatti concreti”.

Un ringraziamento sentito è rivolto al Dirigente del settore tecnico Ing. Daniela Ciolfi per il costante lavoro di squadra nonché all’assessore Regionale Fabrizio Ghera – con delega a Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio – per la continua attenzione e la concretezza con cui ha supportato l’Amministrazione comunale in questo percorso complesso.

Il Sindaco Luca Di Stefano e l’Assessore Marco Mollicone.