Sora, finanziamento pubblico ottenuto senza requisiti: sequestro preventivo della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, coadiuvata dagli Agenti della Guardia di Finanza, ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di due soggetti residenti nel Sorano. Gli investigatori del Commissariato di P.S. di Sora, nel 2024 avevano avviato una indagine che vedeva coinvolta una imprenditrice che, attraverso artifizi e raggiri, aveva ottenuto l’assegnazione di un bando della Regione Lazio con l’emissione di un finanziamento pubblico volto ad effettuare formazione aziendale, nonostante fosse priva di requisiti. Le indagini condotte dagli Agenti hanno permesso di ricostruire la dinamica della vicenda e la Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino , nelle more di quanto accertato, ha ottenuto un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma indebitamente ottenuta.