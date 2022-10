Sora – Finanziamenti dalla Regione per genitori di figli che frequentano la scuola secondaria di I⁰ e 2⁰ grado

Dalla Regione Lazio arriva un contributo economico “una tantum” destinato a genitori di figli che frequentano la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado, statale e privata paritaria. La somma forfettaria riconosciuta è pari a 150 euro per singolo figlio/a frequentante la scuola secondaria di I grado e pari a 200 euro per singolo figlio/a frequentante la scuola secondaria di II grado.Il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera Comunale delegata all’Istruzione Francesca Di Vito invitano le famiglie in possesso dei requisiti a presentare domanda. Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione attraverso il sistema pubblico SPID. Per assistenza e supporto, anche in fase di presentazione delle proposte, è possibile scrivere a spesescolastiche2022_2023@regione.lazio.it a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso regionale. I DETTAGLI: https://comune.sora.fr.it/notizie/1448973/contributo-acquisto-materiale-scolastico-favore

