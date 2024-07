Sora – Festival “Un concentrato di cultura”, applauditissimo il giornalista Antonio Padellaro

Proseguono con successo gli appuntamenti della prima edizione del Festival “Un concentrato di cultura”, promosso dal Comune di Sora nell’ambito della programmazione estiva.Ieri è stato ospite della rassegna il famoso giornalista Antonio Padellaro che ha presentato il suo ultimo libro “Solo la verità lo giuro. Giornalisti artisti pagliacci”. A fare da cornice all’incontro la Sala Consiliare del Palazzo Comunale.L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali della Vice Sindaca con delega alla Cultura Maria Paola Gemmiti, ideatrice del Festival. A seguire l’intervista ad Antonio Padellaro a cura della giornalista Ilaria Paolisso.Padellaro ha parlato a lungo sul suo ultimo lavoro letterario, raccontandosi con autenticità e semplicità. Il libro è una sorta di avvincente panorama della storia del nostro paese che l’autore ha seguito nel corso della sua attività professionale.Il giornalista ha catturato l’attenzione della numerosa platea che l’ha più volte applaudito nel corso dell’evento. Con uno sguardo inedito e da acuto osservatore, ha parlato di alcuni personaggi che hanno scritto la storia politica italiana come Craxi, Moro e Berlusconi.Padellaro ha anche ripercorso tanti momenti significativi della sua vita come l’emozione alla prima uscita de “Il Fatto quotidiano”, che fondò nel 2009.Al termine dell’evento Padellaro si è trattenuto a lungo con il pubblico per il firma-copie finale.

Correlati