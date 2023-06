Sora – Festival dell’economia, Gianluca Quadrini partecipa alla Lectio Magistralis tenuta da Antonio Fazio

In occasione dell’evento Economicamente – Festival dell’Economia, Gianluca Quadrini, Presidente de Consiglio Provinciale e delegato allo Sviluppo Economico, Anci Lazio ha assistito alla Lectio Magistralis tenuta dall’ex governatore della Banca d’Italia, dott. Antonio Fazio. L’evento si è svolto presso l’Auditorium De Sica nella città di Sora e nell’occasione Quadrini ha affermato – “sono onorato di aver partecipato a questo grande evento e ringrazio l’Università popolare di Sora e l’Associazione Cowo SJ 3.0 per l’invito e per la possibilità data di ascoltare il Dott. Fazio in questa giornata molto importante per il territorio sopratutto in virtù del periodo storico che attraversiamo.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA