Sora – Festival delle Orchestre Scolastiche

Desidero ringraziare la collega Consigliera Francesca Di Vito per il prezioso impegno nelle iniziative del Consiglio dei Ragazzi. Ai dirigenti ed al corpo docente degli Istituti Comprensivi va un ringraziamento per aver accolto con favore l’iniziativa, aderendo a questa importante giornata che vede la musica protagonista, nonostante i tempi per l’organizzazione siano stati stretti. A tutti gli alunni-musicisti va il nostro più grande augurio per questo importante momento che li vede ancora protagonisti.”Così ha dichiarato il Consigliere delegato Francesco Monorchio.