Sora – Festival delle Orchestre Scolastiche, grande successo e partecipazione per la terza edizione

Tra musica ed applausi si è svolta, ieri pomeriggio, presso l’Auditorium Baronio, la terza edizione del Festival delle Orchestre Scolastiche. Questo progetto, promosso dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sora, si è svolto con la partecipazione di tre orchestre del territorio. Si sono esibiti l’Istituto Comprensivo Sora 2, l’Istituto Comprensivo Sora 3 e l’Istituto Comprensivo Evan Gorga di Broccostella. Un pomeriggio senza competizione, dove i ragazzi hanno allietato i numerosi presenti con molti brani, sotto l’attenta direzione dei loro docenti. A questi ultimi, animati di entusiasmo e collaborazione fin dai primi contatti, il Comune di Sora rivolge un sentito ringraziamento, in quanto la buona riuscita dell’evento sarebbe stata altrimenti impensabile.

All’interno di questo evento, presentato dalla tutor del Consiglio Comunale dei Ragazzi Ilaria Paolisso, sono state celebrate anche le premiazioni della quarta edizione delle Mini Olimpiadi Studentesche, le cui gare – che hanno visto la partecipazione di oltre 200 ragazzi – si sono svolte ad aprile.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale. In particolare il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio e la Consigliera delegata alla Pubblica Istruzione Francesca Di Vito commentano “Ancora una volta emerge come le iniziative del Consiglio Comunale dei Ragazzi riescano a coinvolgere, di volta in volta, un numero importante di ragazzi. Si tratta, infatti, di iniziative che hanno tra loro diversa natura, facendo in modo che nessuno possa sentirsi escluso dalla partecipazione attiva. Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita della giornata di ieri, dalle Dirigenti Scolastiche ai loro bravissimi docenti, dagli uffici comunali ai volontari del Servizio Civile. Grazie al pubblico numerosissimo ed in particolare ai rappresentanti del 41° Rgt. Cordenons. Le tante parole di unione e condivisione ascoltate ieri trovano concreto riscontro in giornate come questa, dove tutti pongono l’interesse dei giovani cittadini nonché studenti al primo posto. Un particolare ringraziamento anche all’Istituto Evan Gorga di Broccostella ed alla sua Dirigente, Gaita Reali, per aver accolto con entusiasmo il nostro invito in una lungimirante ottica di collaborazione territoriale”.