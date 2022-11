Sora – “Festeggiamo l’autunno”, mattina in allegria all’Asilo Nido “A. Santucci”

L’autunno è iniziato con tanta allegria, presso l’Asilo nido comunale “A. Santucci”.

Sabato 5 novembre, alle ore 9.30, si è svolta la tradizionale festa d’autunno con grandi e piccini alla quale hanno preso parte, per il Comune di Sora, il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera comunale delegata all’Istruzione Francesca Di Vito.

La festa è stata allietata da esibizioni musicali e da una simpatica merenda per tutti.

Nel corso dell’evento è stato messo a dimora un ulivo, simbolo di pace e di speranza.

L’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento allo staff della Coop. “La Garderie” che gestisce la struttura: agli amministratori Dott.ssa Monica Martinez e Dott. Filippo Oliva, al Coordinatore Pedagogico Dott.ssa Lucia Sorano e a tutte le operatrici che si impegnano quotidianamente per garantire ai piccoli un ambiente stimolante e di forte crescita.

COMUNICATO STAMPA