Sora – Festeggiamenti in onore di Santa Restituta, presentazione ufficiale del programma

E’ stato presentato, stamani, in conferenza stampa il programma dei festeggiamenti in onore di Santa Restituta che hanno per il 2025 un valore speciale. Quest’anno, infatti, si celebra il 1750° anniversario del Martirio della Santa, avvenuto per decapitazione a Carnello il 27 maggio 275.

Gli eventi in programma prenderanno il via il 23 maggio per concludersi il 27. Un ricco programma di iniziative condiviso con entusiasmo dall’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco Luca Di Stefano dichiara: “È stata una grande emozione presentare ufficialmente il programma dei Festeggiamenti in onore di Santa Restituta. Il 2025 è un anno importante: celebriamo il 1750° Anniversario del Martirio della nostra cara Patrona. Santa Restituta rappresenta la nostra identità, la nostra storia, le nostre radici. Dal 23 al 27 maggio la comunità sorana si troverà unita a vivere insieme dei bellissimi momenti di festa. Un ricco programma religioso e civile che l’Amministrazione Comunale ha voluto supportare come ogni anno. Un ringraziamento a Don Mario, Luigi Milano e tutto il Comitato dei Festeggiamenti per il lavoro svolto che li ha visti impegnati fin dai primi mesi del 2024. Grazie anche al Sora Club, nella persona del Presidente Annette Mammone, che ha promosso il concerto del famoso cantante Alfie Zappacosta. Sarà un momento di unione tra le comunità italo-canadese e sorana. Siamo pronti ad accogliere con grande gioia le delegazioni dei comuni legati alla nostra Santa: Avigliano Umbro, Borbona, Campoli Appennino, San Vincenzo Valle Roveto e Arcy Sante Restitut (Francia). Avremo due inedite rievocazioni della storia di Santa Restituta di grande spessore: la partita a scacchi della Passio e lo spettacolo teatrale “Restituta il coraggio della Fede”. Un plauso a Lucrezia Berardi, la motion graphic deseigner che ha dato una nuova identità visiva alla nostra Patrona”.

È stato Don Mario Santoro, Parroco di Santa Restituta a descrivere il programma religioso mentre Luigi Milano, Presidente del Comitato dei festeggiamenti, ha illustrato tutti gli eventi della parte civile.

“Nella fase di progettazione degli eventi, è emerso che non sarebbero bastati i tradizionali due giorni di festeggiamenti vista la ricorrenza speciale. Per questo si è deciso di protrarre i festeggiamenti civili per 5 giorni. Un lavoro molto impegnativo e faticoso che sarà sicuramente ripagato, come ogni anno, dalla grande soddisfazione di vedere l’entusiasta partecipazione dei concittadini, e non solo, a tutte le serate. Ringrazio il Comune di Sora, Lucrezia Beradi, il Sora Club Toronto, le attività commerciali e tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile tutto questo” ha dichiarato Milano.

Al termine della conferenza Luigi Milano e Don Mario Santoro hanno donato al Sindaco un quadro dell’artista Rocco Alonzi raffigurante Santa Restituta.

Questo il programma:

Venerdì 23 maggio, alle ore 21, con la gentile concessione di Provincia Creativa, si terrà il concerto dell’Orchestra da Camera di Frosinone e di Marco Turriziani al contrabbasso con un bellissimo omaggio ad Ennio Morricone.

Sabato 24, alle ore 9, dopo la santa messa il parroco Don Mario Santoro incontrerà i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado ai quali illustrerà i tratti salienti della storia e della figura della santa. Successivamente, in Piazza Santa Restituta, ci saranno stand dimostrativi dei reparti speciali della Polizia di Stato con la presenza della Polizia stradale, Polizia scientifica, Polizia postale, Polizia ferroviaria, Unità cinofila e straordinariamente la Lamborghini huracan. In serata, alle 21,30, il concerto di Radici popolari, sodalizio di musica folk.

Domenica 25, alle ore 16.30, si svolgerà una partita di scacchi con pedine umane, ossia una rievocazione simbolica della storia di Santa Restituta attraverso la metafora del gioco degli scacchi denominata “Le pedine della fede sorana: gli scacchi della Passio di Restituta”, scritta dal prof. Lucio Meglio e realizzata dall’Associazione “Il bagaglio delle idee” con l’esibizione del gruppo storico spadaccini di Soriano del Cimino (VT). Successivamente alle ore 21.30 per la prima volta, andrà in scena la sacra rappresentazione “Restituta – il coraggio della fede” ideata dal comitato promotore e realizzato dell’Associazione “I commedianti del cilindro”.

Lunedì 26 maggio, successivamente alla processione, intorno alle ore 22, esibizione del trio comico napoletano “I ditelo voi”, affermati comici presenti in svariati programmi televisivi nazionali. A seguire “Serata caraibica e balli di gruppo” con i migliori maestri della città volsca e dintorni.

Martedì 27 dalle ore 9 in piazza Santa Restituta sarà presente uno stand delle poste italiane dove sarà possibile trovare l’annullo postale commemorativo per il 1750° anniversario del martirio di Santa Restituta con cartoline appositamente realizzate.

In serata, intorno alle 21.30, concerto in piazza Santa Restituta del famoso cantante Alfredo Zappacosta, appositamente venuto dal Canada. Infine alle ore 23.30 circa è prevista l’estrazione della lotteria.