Sora, festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Costantinopoli 19 – 22 Agosto

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, le celebrazioni in onore della Vergine Santissima costituiscono uno dei momenti di fede più forti che segnano la vita della nostra comunità parrocchiale. Il senso di comunità confluisce proprio nella presenza materna e rassicurante della Madonna, una presenza che educa noi cristiani ad intraprendere con decisione e fiducia il cammino che porta verso la santità. Il segno della Vergine Maria pellegrina che, attraverso la venerata immagine, raggiungerà alcuni luoghi della parrocchia in cui scorre la vita quotidiana fatta di gioie e dolori, sofferenze e grazie, sia segno della premura e della sollecitudine materna di Colei che diede al mondo il nostro Salvatore. Attraverso questi festeggiamenti che, a causa della pandemia da covid-19 avranno solo manifestazioni a carattere religioso, ognuno rinvigorisca la fede, riscopra la speranza e si eserciti nella carità. Il vostro parroco don Paolo

TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA Per una Chiesa in uscita che coinvolge ogni tessera del tessuto cittadino, Maria si fa pellegrina di casa in casa. 19 AGOSTO 2021 Nei pressi di via Salcetello (piazzale ex pizzeria “Vecchio Forno”) ORE 19.30 – Recita del Santo Rosario e accoglienza della statua ORE 20.00 – Celebrazione Eucaristica e meditazione “Maria nella casa di Nàzaret” 20 AGOSTO 2021 In piazza XIII gennaio via Napoli (ex “Villetta”) ORE 19.30 – Recita del Santo Rosario e accoglienza della statua ORE 20.00 – Celebrazione Eucaristica e meditazione “Maria nella casa di Elisabetta” 21 AGOSTO 2021 Nei pressi dei locali di ministero pastorale in via Facchini ORE 19.30 – Recita del Santo Rosario e accoglienza della statua ORE 20.00 – Celebrazione Eucaristica e meditazione “Maria nel cenacolo, casa di preghiera” GIORNO SOLENNE DELLA FESTA

22 AGOSTO 2021 Presso la chiesa di Costantinopoli ORE 9.00 – Celebrazione Eucaristica ORE 19.30 – Recita del Santo Rosario ORE 20.00 – Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo diocesano Mons. Gerardo Antonazzo Tutte le celebrazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti covid. Il Comitato Feste Il Parroco