Sora – FdI su tutte le furie: “C’è una talpa nelle nostre chat”

Il direttivo sorano di Fratelli d’Italia sbotta per le troppe notizie che ” fuoriescono ” dalla chat whatsapp del circolo sorano, per poi essere riportate dalle agenzie di stampa. Nella riunione di lunedì scorso, infatti, è stato posto l’ accento su questo aspetto, e si è fatto aleggiare il sospetto che, all’ interno della chat stessa, ci sia la cosiddetta talpa, che trafuga le notizie riportandole all’ esterno. Proprio per questo, da qualche giorno la chat di Fratelli d’ Italia Sora, è poco utilizzata, e qualcuno sospetta che ne sia stata creata un altra ancora piu ristretta.

